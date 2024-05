Máris eljött a fordulat a forint piacán?

Az elmúlt hetekben sorra törte át a forint a fontosabbnál fontosabb ellenállásokat a vezető devizákkal szemben, ennek eredményeként pedig a hét közepén már egészen február eleje óta nem látott 385 forinton is volt az euró jegyzése. Az elmúlt egy napban azonban gyengülni kezdett a forint, éppen ezért megnéztük, hogy mi áll a gyengülés hátterében. Ez már a fordulat?

A hét elején feltörekvő piaci deviza révén kedvezően hatott a forint árfolyamára, hogy a vártnál kisebb mértékben nőttek csak a fogyasztói árak áprilisban az Egyesült Államokban. Ezt követően pedig az euróval szemben már a 385-ös tartományban is mozgott a jegyzés, a dollárral szemben pedig rövid időre még a 354-es szintet is letörte a forint. Ezt követően azonban csütörtök délután óta fokozatosan gyengül a magyar fizetőeszköz, péntek délelőtt pedig már a 388 forintos szintet is átlépte az euró-forint árfolyama.

A keddi inflációs adatot követően ráadásul az euró-dollár árfolyama sikeresen kitört a tavaly év vége óta tartó gyengülő trendből, az 1,09-es szintek közelében azonban elakadt az emelkedés, és kisebb pozitív irányú korrekció vette kezdetét a dollár piacán, annak ellenére, hogy az euró még nem vált túlvetté a dollárral szemben.

A következő napokban jó esélyek mutatkoznak arra, hogy az euró-dollár árfolyama megpróbálja majd visszatesztelni a kitörési pontot az 1,082-es szintek környékén. Mélyebb korrekció esetén pedig előbb a 1,0809-es szinten húzódó 38,2 százalékos Fibonacci korrekciós szint, majd a jelenleg az 1,079-es szinten lévő 50 és 200 napos mozgóátlagok bizonyulhatnak megfelelő támaszként.