Egyre nagyobb nyomás alatt az olajcégek

A Rockefeller család örökösei, nem kímélve sem pénzt, sem energiát, intenzív harcot folytatnak azért, hogy rávegyék az olajipart a klímavédelmi szempontok figyelembevételére. Az Egyesült Államokban több mint harminc peres ügyet finanszíroznak a fosszilis tüzelőanyag-ipar ellen,

melyek mindegyikében az Exxon Mobil Corporation szerepel alperesként.

Miranda Kaiser, a Rockefeller-vagyon ötödik generációjának egyik képviselője, testvére, David Kaiser kérésére vállalta fel az Exxon elleni küzdelem vezetését. A család azt állítja, hogy az olajvállalatok félrevezetik a nyilvánosságot tevékenységük éghajlatra gyakorolt hatásait illetően. Különös ironiát ad a helyzetnek, hogy a Rockefeller-örökösök ükapja, John D. Rockefeller alapította annak idején a Standard Oil-t, amely az Exxon elődje volt.

2019 decemberében New York államban egy bíró felmentette az Exxont a befektetők megtévesztése vádjából egy olyan ügyben, amely szerint a cég félreinformálta őket az éghajlati szabályozás üzleti tevékenységre gyakorolt hatásairól. Ennek ellenére a Rockefeller Family Fund - melynek elnöke Miranda Kaiser - továbbra is jelentős forrásokat fordít jogi és egyéb támogatásra az Egyesült Államokban zajló fosszilis tüzelőanyag-ipar elleni küzdelemben. Az alapítvány munkatársai államügyészekkel is egyeztetnek, és eddig kilenc ügyész kezdeményezett eljárásokat az Exxon ellen. Ezek célja több milliárd dollár beszedése az Exxon és versenytársai részéről az éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásuk és okozott károk miatt.

Az Exxon szóvivője, Emily Mir szerint Kaiser kampánya "gúnyt űz az amerikai jogrendszerből" és etikátlanul használják fel családi státuszukat saját céljaik elérése érdekében. Miranda Kaiser reagálása egyszerű volt:

Lelkiismeretlenség lenne hasznot húzni valamiből, amiről tudod, hogy árt a világnak.

Az olajipari óriás megpróbál előre menekülni ezen a területen: nemrég ígéretet tett arra, hogy 2022 és 2027 között 20 milliárd dollárt költ kibocsátásának csökkentésére és más vállalatoknak is segít ebben. Azonban beruházásaik túlnyomó része még mindig az olaj- és gáztermelést szolgálja.

A Rockefeller-kampány fontos szerepet játszott abban is, hogy Joe Biden elnök januárban befagyasztotta az új LNG-terminálok engedélyeztetését. Az Exxon ellen indított perek számának növekedése jelzi:

növekszik a nyomás az olajiparra éghajlatváltozással kapcsolatos felelősségük miatt.

