Egyhavi mélypontról rántották vissza a forintot

Nagy változáson van túl a forint, hiszen múlt kedden még négyhavi csúcson járt az euróval szemben 382,7-nél, ma pedig már egyhavi mélypontra ütötték 392 közelében, a régiós devizák kis gyengülése mellett. A héten több fontos gazdasági adat érkezik, amelyek a forintra is hathatnak, és ezek közül az egyik már meg is jött: váratlanul gyenge lett az amerikai feldolgozóipari ISM-index, amely megviselte a dollárt, és így a kora esti órákban hirtelen erőre kapott a forint is. Visszatér a 400-as euró? Következő befektetői klubunkon a forint kilátásai kerülnek terítékre. Információ és jelentkezés.