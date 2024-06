Egyhavi mélyponton várja a forint a választási eredményeket a dollárral szemben

A vártnál jóval erősebb amerikai munkahely-teremtési adat enyhítette a rövid távú kamatcsökkentési várakozásokat a Fed-del kapcsolatban, és a dollár jelentősen erősödött az euróval szemben 1,09-ről 1,08-ig. A piac azt árazza, hogy talán kettő darab 25 bázispontos kamatvágás belefér idén az amerikai jegybanktól. A dollár az adatközlés hatására azonnal ugrott és péntek késő éjjelig kitartott az erősödése.

A hirtelen nagyot erősödő dollár rontotta a feltörekvő piaci devizák között a forint megítélését is, így emiatt a dollár/forint jegyzések estére 362 fölé emelkedtek, azaz egyhavi mélyponton zárta a hetet a forint.

A forint az euróval szemben is esett a péntek délutáni-esti kereskedésben, de itt csak 391 fölé emelkedett vissza a forint, és szerdán ennél magasabban, 393 felett is járt a forint. Arról, hogy miért következhetett be 5 kereskedési nap alatt 10 egységnyi forintesés, egy szerdai elemzésünkben foglalkoztunk.

