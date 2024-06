Meg kell ismételni az egyik polgármesteri választást

A testület helyt adott a 12 szavazatos különbséggel alulmaradt független jelölt fellebbezésének, és elrendelte a polgármesteri választás megismétlését.

A Nyírség délkeleti csücskében fekvő ezer fős településen a Fidesz-KDNP jelenlegi polgármestere, Klenik Sándorné és a független Bíró Péter feszült egymásnak június 9-én 312, illetve kereken 300 szavazatot szerezve.

A döntés után mindkét fél a Facebookra kitett videóban kommentálta az eseményeket. Klenik Sándorné azt mondta, az ismételt választás „semmilyen formában nem vette el a kedvét”, egyúttal azt is állította, hogy bár a másik oldal adta be az eredmény elleni kifogást, „mindannyian tudjuk”, hogy ők hátráltatták a szavazást, és azt is, hogy „kinek a kocsijával, kinek a terepjárójával szállították a mozgóurnát”.

Bíró Péter szerint az önkormányzat nem készült fel arra, hogy milyen távolságra és terepre kell majd szállítani a mozgóurnát, ezért adott ő segítséget. A mozgóurna viszont így sem ért vissza a 19 órai urnazárásra a szavazóhelyiségbe. Bíró azt is kifogásolta, hogy az idősotthon lakónak kezében fideszes szórólapok voltak.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ