Este is tovább tudott erősödni a forint

Az elmúlt napokban nagyon közel került a forint ahhoz, hogy tavaly március után először ismét átlépje a 400-at az euró jegyzése. A magyar fizetőeszköz júniusban látott gyengülése pedig az MNB döntéshozóit is óvatosságra intheti, ezt árazzák most a piaci szereplők is. Éppen ezért megnéztük, hogy mi mozgatja most a forint árfolyamát, valamint azt is, hogy merre mozdulhat a forint a következő napokban.Következő előfizetői klubunkon részletesen szó lesz arról, mi várhat a forintra és a devizapiacokra.