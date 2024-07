Szakértő: a mai kormányzati bejelentés nem fogja tartósan hazavágni a forintot

A forint a mai kormányzati bejelentésekre gyengül, ám tartós gyengülésre emiatt nem kell számítani, a kereskedési sávból most sem lépett ki a jegyzés – nyilatkozta lapunknak Kolba Miklós az ING Banktól, aki szerint a piacot most sokkal jobban érdekli a héten érkező magyar inflációs adat.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón bejelentette, hogy maradnak a különadók, emellett az energetikai és a bankszektorra újabb különadókat vezetnek be. A kormány indoklása szerint ez egyfajta védelmi hozzájárulás, ám a költségvetés állapota már rég sejtette, hogy valamilyen intézkedésről dönthetnek.

A bejelentés után a forint gyengülni kezdett az euróval szemben, holott a múlt hét második felében még erősödést láttunk, az euróval szemben 392-ig erősödött a forint, és ma reggel 392 alá is benézett. A bejelentés után pár órával pedig már a 395-öt is átvitte a jegyzés felülről, több mint fél százalékos gyengülést látunk. Eközben a nemzetközi hangulatban nem látunk változást, a dollár stagnál az euróval szemben, a piacok alapvetően optimisták a francia választási eredmények után. Az előző hetekben a nemzetközi hangulattal együtt mozgott a forint, ma reggel is ez volt jellemző.

Egyértelműen a kormányzati bejelentés hatására kezdett ma gyengülni a forint

– mondta Kolba Miklós, az ING Szenior Treasury értékesítési üzletkötője. A szakember lapunknak elmondta, hogy a 392 egyébként is a kereskedési sáv alját jelentette, az előző napokban többször megérintette a forint jegyzése a szintet, de tartósan átvinni nem tudta, és nem is lehetett volna erre számítani.

A kormányzati bejelentések forintra gyakorolt hatásáról az ING szakembere felhívta a figyelmet arra is, hogy

a forint ezzel még nem lépett ki a kereskedési sávból, és arra számít, hogy ez nem is történik meg.

„A piaci reakció természetes, ma alacsony a likviditás, mert a befektetők a holnapi magyar inflációs adatra várnak, ilyen környezetben egy maihoz hasonló bejelentés tud hozni ilyen mozgásokat” – mondta, hozzátéve: a forintra nézve az amerikai inflációs adat is fontos lesz. Így nyilatkozott:

A mai kormányzati bejelentések nem fogják a forintot kibillenteni a kereskedési sávból, ez nem hoz tartós gyengülést.

Elmondta továbbá, hogy az inflációs adatközlés ellenben bármelyik irányban hozhat tartósabb elmozdulást, ha az adat eltér a várakozásoktól valamilyen irányban.

A magyar inflációs adat holnap reggel 8:30-kor jön. Az amerikai inflációs adatot csütörtökön 14:30-kör közlik, a piac arra számít, hogy az előző havi 3,3%-ról 3,1%-ra mérséklődött a főmutató júniusban. Az infláció csökkenése esetén nő az esélye a dollárkamatok csökkenésének, ez pedig kedvező a piacokra és a feltörekvő devizákra nézve.

Kolba Miklós szerint a rövid távú mozgás a mai bejelentés után a gyengülés, ahogy azt látjuk is, ugyanis a befektetők nem szeretik, ha a bankrendszerre adókat vetnek ki. A hosszú távú hatásokról még korai nyilatkozni, mert az emésztgetés, értelmezés fázisa most kezdődik, és ehhez még kellenek a pontos részletek is. Összességében szerinte az sem kizárható, hogy a költségvetési hiány leszorítása miatt a mai bejelentésnek hosszú távon kedvező hatása lesz a forintra nézve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

