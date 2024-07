Ennyi volt a gyengülés, máris erősödik a forint

Újra 393 alatt a forint az euróval szemben, a reggeli gyengülési hullám nagy részét visszahozta, most 392 forint 40 fillérbe kerül az euró, ez már csak 0,1%-os gyengülést jelent. A dollár már csak 0,1%-os erősödésben az euróval szemben, ennek hatására jöhetett vissza a forint is, 1,09 alatt az EURUSD. A dollár 360 forint 30 fillérbe kerül most.

