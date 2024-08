Ütni kezdték a forintot, közel a 400-as euró

Tegnap nagy nyomás helyeződött a forintra, közel került a 400-hoz és egyben a márciusi mélyponthoz, ám este végül hirtelen fordulattal visszaerősödött. Ma reggel is erősödik, 396 forint 20 fillérbe kerül az euró.

Ma reggel a dollár is erősödik kissé az előző napok jelentős gyengülése után, 1,094 körül van a jegyzés az euróval szemben. A dollárgyengülés a várakozások szerint csökkenő kamatpálya miatt következett be, ám ezek a várakozások az elemzők szerint túlzóak. Ha visszatérnek a realitás mezejére a befektetők, akkor a dollár gyengülése is megállhat.

Mivel a dollár is gyengült az előző napokban, a forint az euróval szembeni gyengülése ellenére a dollárral szemben nem gyengült. Ma reggel 362 forintba kerül egy dollár. Ez stagnálást jelent.

Ki kell térni a japán jenre is, mert a Japánban látott fordulat nagyban hozzájárulhatott a tőzsdei eséshez. A japán jegybank akkor kezdett szigorítani, amikor a többi jegybank épp lazításba kezd, a váratlan júliusi kamatemelés nagy erőt adott a jennek. Tegnap 142-ig erősödött a dollárral szemben, de mára visszagyengült 147 környékére.

A lengyel zlotyban nem láttunk akkora gyengülést az előző napokban, mint a forintban, a mi devizánk ismét alulteljesít. Ma a zloty erősödik az euróval szemben.

A forint esésését a kedvezőtlen amerikai munkaerőpiaci adat váltotta ki, ami újra felébresztette a recessziós félelmeket, emellett a japán jen esése is hozzájárult. A gyengülés okairól itt írtunk bővebben.

