Este sem ért véget a forintgyengülés

Miután ötször tesztelte a forint a 393 alatti régiót az euróval szemben, délelőtt megütötték, és az euróval szembeni jegyzések 394,5-ig ugrottak, és most is 394 körül jár a kereskedés. Közben a dollár továbbra is gyengélkedik az euróval szemben, 1,1007 körül jár a kereskedés, így a dollár/forint jegyzések csak 358-ig emelkedtek vissza.

