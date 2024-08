Háromhetes csúcsra ugrott a forint, megvan a trendtörés

Egy napja letörte a forint a hanyatló dollárral szemben a 3 éve tartó emelkedő trendvonalat 356 körül, és most is 353 körül mozog a bankközi devizapiacon, így most már ki lehet jelenteni, hogy a trendtörés megtörtént. Ehhez az is kellett, hogy a forint az euróval szemben ma még tovább erősödjön, az imént a jegyzések 392,2 körülig süllyedtek, ami új háromhetes forintcsúcsot jelent, és ezzel az EURHUF is elkezdte letörni a rövidebb távú emelkedő trendvonalat.

