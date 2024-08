Eséssel kezdte a hetet a forint

Gyengüléssel kezdi a hetet a forint. Hétfő délután már a 395-ös szintet is átlépte az euró jegyzése a hazai fizetőeszközzel szemben. Erre legutóbb közel egy hete volt utoljára példa, a piaci szereplőket azonban most nem a mai események, hanem sokkal inkább az MNB holnapi kamatdöntése mozgatja. A forint piacán ráadásul most egy aggasztó folyamat is elkezdődött, ezért megnéztük, hogy mire lehet számítani a következő napokban.