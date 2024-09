Megütötték a forintot, de mégis miért?

Hétfőn látványos gyengülést szenvedett el a forint, egyértelműen kilógott a régiós devizák mezőnyéből, így elsősorban magyarspecifikus okokat sejthetünk a háttérben. Összeszedtük röviden azt, hogy melyek lehetnek a legfontosabbak, illetve a technikai elemzés szemüvegén keresztül is megnéztük, hogy melyek most a fontos szintek.

Ezek a főbb fundamentális tényezők

A hétvégi kötcsei piknik kapcsán legalább három, a befektetőknek is fontos információt jelzett Orbán Viktor miniszterelnök, előbb egy rögtönzött sajtótájékoztató keretében, majd egy Facebook-üzenet, aztán egy rövid videó formájában. Ezek együtt hozzájárulhattak a forint, régiós devizák közül kilógó gyengüléséhez:

Egyelőre nem számol további EU-pénzek kiszabadításával a kormányfő, és ez a befektetők, valamint a hitelminősítők szemében kedvezőtlen fejleménynek tűnik. Ez azt jelentené, hogy a már elérhető 12,2 milliárd eurónyi kohéziós kereten felül a további közel 10 milliárd eurónyi kohéziós pénz, illetve a 10,4 milliárd eurós teljes helyreállítási program beragadhat, akár végleg elveszhet. Ennek az a fő oka, hogy a további kiszabadításhoz szükséges feltételeket nem, vagy csak részben szeretné teljesíteni a kormány, az Európai Bizottság viszont maradéktalan teljesítés után engedné a pénzfelhasználást. Amint rámutattunk: a 12 milliárd eurós felszabadított kohéziós keretből 9,3 milliárd már le van kötve megítélt támogatásokkal, tehát a következő években már csak szűk 3 milliárd euró vár elosztásra, a magyar költségvetésből a 12 milliárd eurónak a bő harmada van kifizetve. Erre, a továbbiakban kiszabaduló EU-pénzek hiányára is utalhatott a kormányfő akkor, amikor a hétfőn nyilvánossá vált videóban folyamatos finanszírozási kényszerről beszélt, és katari, kínai, japán forrásbevonás tervére utalt. A jelek szerint vannak piaci szakértők, illetve befektetők, akik úgy látják, hogy a fent jelzett további 20 milliárd euró EU-pénz beragadhat. A UBS befektetési bank hétfői feltörekvő piaci elemzésének forintról szóló részében úgy fogalmazott: "kis esélyt látunk a további kohéziós források kiszabadítására a következő hónapokban", és megjegyzik, hogy a helyreállítási keret "többsége is blokkolva marad". Nyomás van a Magyar Nemzeti Bank vezetésén, hogy csökkentse tovább a kamatot a 2025-ös gazdasági teljesítmény javítása érdekében, ami gyengíti a forint mögötti támaszt. A kormányfő a vasárnap esti Facebook-üzenetét azzal kezdte, hogy már kész vannak a jövő évi "békeköltségvetés" keretei, "és hogyha Matolcsy elnök úr nem kényszerít rá bennünket, akkor idő előtt nem is kell előhúznunk". Azt, hogy mi lehet ez a kényszerítő körülmény, hétfőn este az Inforádió Aréna című műsorában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úgy magyarázta, hogy ha nem tartja fent túl sokáig a túl magas reálkamatot az MNB és ha nem tartja túl szigorúan a bankok tőkemegfelelési mutatóját, akkor nem kell idő előtt előhúzni az asztalfiókból a terveket. (A kedden reggel megjelent, vártnál alacsonyabb, augusztusi inflációs adat további érvet adhat a kormány kezébe, hogy miért várná a további jegybanki kamatvágásokat.) Fel akarja tolni a miniszterelnök a 2025-ös GDP-növekedést a 3-5%-os sávba, megfogalmazása szerint ez "az alapja mindennek"; ami a 2026-os választások előtt költségvetési lazítást, illetve erőltetett béremeléseket hozhat. Azt is sugallta Orbán Viktor a vasárnap esti posztban, hogy Nagy Márton lehet az összevont nemzetgazdasági és pénzügyminiszteri tárca csúcsminisztere, illetve Varga Mihály válthatja a jegybank élén Matolcsy Györgyöt. Orbán Viktor rögzítette, hogy olyan költségvetés kell, "ami a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett – ami a hitelminősítők meg az egész pénzügyi glóbusz miatt szükséges – képes elérni" ezt a 3-5%-os növekedést. Egy múlt csütörtöki hírügynökségi értesülés még azt vázolta: év elejétől elindul a költségvetési lazítás a 2026-os választások megnyerése érdekében; és a lazításnak csak az szabhat gátat, ha a piac/hitelminősítők kikényszerítik azt. A lazítás tervét még pénteken gyorsan cáfolta Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfolio-nak, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig a hétfői interjúban hangsúlyozta azt, hogy be kell tartani a költségvetési hiánypályát (idén 4,5%, jövőre 3,7%, 2026-ban 2,9% GDP-arányosan). Arra a kérdésre azonban, hogy van-e B-terve a kormánynak a növekedési és költségvetési pálya kapcsán (ha nem Donald Trump nyer és nem lesz vége a háborúnak, illetve ha a német gazdaság nem élénkül), már inkább kitérő választ adott. Nagy Márton azt is hangsúlyozta, hogy átlagosan legalább 4-5 százalékos reálbéremelésre van szükség, illetve a minimálbért legalább évi 11-12%-kal kell emelni 2027-ig, hogy elérje az átlagbér 50%-át; hogy ez is hozzájárulhasson a lakossági fogyasztás élénkítése érdekében.

A fentiekből a befektetők számára olyan kép állhat össze, hogy 2026-ig a további EU-pénzek kiszabadítása kérdéses, emellett gyors bérkiáramlás és költségvetési lazítás jöhet a hivatalosan kommunikált pályához képest, amely a magasabb infláció mellett is lazább monetáris politikával, azaz csökkenő reálkamattal párosulhat. Mindez rontja a forint eszközök piaci megítélését, és ezzel függhet leginkább össze a régióból kilógó tegnapi forintesés, illetve az állampapírpiacokon a hozamemelkedés.

Mit mutat a technikai kép?

Amennyiben technikai elemzési szemmel nézzük meg az EURHUF árfolyamát, akkor azt látjuk, hogy a tegnap forinteséssel újra közelebb került az árfolyam a háromszög felső szárához, amely most 398,5 körül húzódik. Ez tehát az első fontos szint, amelyre figyelni kell, mert ha felfelé kitörne a háromszögből az árfolyam, akkor komolyabb mozgás is jöhet felfelé. Ezt fékezhetné, állíthatná meg a kerek 400-as szint, illetve afelett a 402,5-ös ellenállási zóna. Utóbbi rendkívül erős technikai szintnek számít, mert a tavaly márciusi lokális EURHUF csúcs mellett itt húzódik a 2022 őszétől 2023 nyaráig tartó nagy forinterősödés 50%-os Fibonacci korrekciós szintje is. Ha a 402,5-ös szintet is átvinné felfelé az árfolyam, akkor további jelentős tér nyílna meg, első körben a 409-es újabb Fibonacci-szintig (61,8%), majd a 420-as ellenállási zónáig.

Az USDHUF esetén úgy tűnik, hogy a forint nem tudott tartósan és érdemben élni azzal a "lehetőséggel", hogy a közelmúltban lefelé áttörte a 3 éve tartó emelkedő trendvonalat a 357 körüli zónában. Múlt héten ezt még visszatesztelte, és elindult a forinterősödés, de az utóbbi napok dollárerősödése, illetve forintesése mellett az árfolyam visszaemelkedett a 360-as szintig. Ez azt üzeni, hogy az USDHUF emelkedő trendje még mindig nem tört meg véglegesen.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ