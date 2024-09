Óriási fordulat a dollárnál, a forint is érzi

A Fed tegnap esti kamatvágása és üzenetei után éjjelig még erősödött a dollár, mert lehetett olyan olvasata a fejleményeknek, hogy erős az amerikai gazdaság, és a jegybank is kicsit kisebb kamatvágásban gondolkodik összességében, mint a piac. Aztán hajnal óta mindez teljesen megfordult, és jelentős dollárgyengülés alakult ki a részvényindexek ugrásával párhuzamosan. A jelek szerint az az értelmezés kerekedik felül a befektetők körében, hogy a Fed-et a piaci árazások mozgatják (erre tett utalást Jerome Powell is, miszerint nem akarnak lemaradni a piacok által beárazott mozgástérről) és ha túlságosan meggyengülne az amerikai gazdaság, akkor a jegybank agresszív módon vágná a kamatot, és akár mennyiségi lazításra is hajlandó lehet.

Mindezek nyomán tehát hajnal óta esik a dollár az euróval szemben, a jegyzések visszakapaszkodtak 1,1170-ig, ahonnan tegnap este elindult a dollár szárnyalása.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A vezető európai és amerikai (határidős) részvényindexek határozott emelkedést mutatnak, az S&P 500 új történelmi csúcson készül nyitni 5670 pont körül, mindez erős kockázati étvágyra vall, és ennek nyomán a reggel még gyengélkedő forint is erőre kapott délhez közeledve. Az euró/forint 395-ről 394,5-ig süllyedt, a hanyatló dollárral szemben pedig már 353 körül jár a kereskedés.

