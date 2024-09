Óriási fordulat volt a dollárnál, a forint is érezte

A ma délutáni amerikai makroadatok erős munkaerőpiacról és javuló feldolgozóipari kilátásokról árulkodnak, és emiatt a dollár megint ugrott az euróval szemben 1,1150-ről 1,1120-ig. A vezető amerikai részvényindexek közül az S&P500 és a Dow Jones új történelmi csúcson nyitott, az európai indexek is szép pluszban járnak, azaz erősnek látszik a kockázati étvágy a megindult amerikai kamatvágási ciklus mellett. Eközben a forint az euróval szemben ismét stagnál 394,5 körül, a dollár kilengései miatt viszont a dollár/forint kurzus most újra 355 közelében jár. A japán jenre is érdemes fél szemmel figyelni, ott a dollár gyengélkedése és a kockázati étvágy erősödése a carry trade ügyletek újranyitása miatt 143 közelébe feltornászta az árfolyamot.

