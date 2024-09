Nyomás alá került a forint

Egészen a 397 környékéig gyengült a forint az euróval szemben múlt héten a gyenge eurűpai makroadatokra, itt kezdi a hetet. Fontos makroadatok a héten is jönnek, így a devizapiacon is lehetnek komoly mozgások.

Hétfő reggel picivel 397 alatt indít a forint, az euró 396 forint 80 fillérbe kerül. A magyar deviza múlt héten gyengült, a hetet még 393 alatt kezdte. A gyengülés akkor kezdődött, miután kijöttek az európai beszerzésimenedzser-index adatok. Ezek azt mutatják, hogy az európai gazdaság jóval gyengébb a vártnál, vagyis az Európai Központi Bank gyorsabban csökkentheti a kamatokat, mint eddig gondoltuk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró is gyengült múlt héten a dollárhoz képest az adatok hírére, ám a hét második felében már nem látszott érdemi eurógyengülés, és a lengyel zlotyban sem volt akkora elmozdulás, tehát az európai kilátások romlása önmagában nem magyarázza a forintgyengülést.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 355-ig gyengült a forint, a múlt hetet 352 alatt kezdte. Hétfő reggel egyelőre nincs nagy mozgás, most egy dollár 355 forint 50 fillérbe kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezen a héten is jönnek fontos piacmozgató adatok. Rögtön holnap megérkezik az európai inflációs adat, amely megerősíthető a várakozásokat a vártnál gyorsabb kamatcsökkentésről. A hét legfontosabb adata viszont a pénteken érkező amerikai foglalkoztatottsági adat lesz. Ez most a legfontosabb makroadat: a piac azt találgatja, hogy lesz-e recesszió az Egyesült Államokban, ennek pedig a munkaerőpiac egy nagyon fontos indikátora. A pénteken érkező adat meghatrározza a kamatokra vonatkozó várakozásokat is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ