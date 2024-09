Ütik a forintot Powell megszólalása után

Egészen a 397 környékéig gyengült a forint az euróval szemben múlt héten a gyenge európai makroadatokra, kora délelőtt pedig havi mélypontját is átvitte a váltás. Kora délután augusztus óta nem látott szinten is járt az árfolyam. Fontos makroközlések a héten is jönnek, így a devizapiacon is lehetnek komoly mozgások. Jerome Powell beszédét követően erősödni kezdett a dollár: a jegybankelnök szavaiból azt az üzenetet szűrte le a piac, hogy nincs kőbe vésve az idei meredek kamatcsökkentés.A devizapiacok és a magyar gazdaság kilátásairól részletesen szó lesz a Portfolio szakmai konferenciáján