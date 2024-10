400 forint felett az euró!

Budapest Economic Forum 2024 Mi vár a forintra? Október 17-i gazdasági csúcskonferenciánkon ez a téma is előkerül természetesen. Neves elemzőkkel, ismert közgazdászokkal, profi befektetőkkel járjuk körül a kérdést. Most érdemes regisztrálni!

Az elmúlt percekben a forint euróval szembeni árfolyama a 400-as szint felett is járt.

Az elmúlt napok forintleértékelődése mögött alapvetően a dollár erősödésének folyamata áll. A héten újra

kibontakozó dollárerő általánosságban véve nem kedvez a kockázatosabb eszközök befektetői megítélésének,

és a feltörekvő piaci devizák is ilyenek, többek között a forint.

A hazai fizetőeszköz szerdai mozgását ebben a cikkünkben követjük nyomon folyamatosan:

Azt is ki kell emelni ugyanakkor, hogy a hazai fizetőeszköz gyengélkedése mögött magyarspecifikus okok is lehetnek, ugyanis a forint a lengyel zloty ellenében is történelmi mélypontja körül ingadozik már napok óta.

A gyengülés hátteréről pedig másik elemzésünkben írtunk részletesen:

