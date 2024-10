Új másfél éves mélypontra esett a forint

Múlt héten jelentős gyengülés után az euró jegyzése 400 fölé nőtt, és egyelőre meg is ragadt a kerek szint felett, hétfő délelőtt is esett a forint, ezzel új másfél éves mélypontra került. A héten számos fontos piacmozgató adat jön, amelyek kihathatnak a forint árfolyamára is.Jövő héten rendezzük meg a Budapest Economic Forum konferenciát, amelynek kiemelt témája lesz a magyar gazdaság jövője, a forint árfolyama is szóba kerül.