400 felett kezdi a hetet a forint

Múlt hét második felében ismét 400 fölé gyengült a forint az euróval szemben, és most is a fontos szint felett tartózkodik. A héten esemény lesz, amelyek hatnatnak a forint árfolyamára, ám inkább a hét második felében jönnek fontos makroadatok.Csütörtökön rendezzük meg a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáját, amelyen a magyar gazdaság kilátásai mellett szó lesz a forintról is.

Jól indult a múlt hét a forint számára, a magyar deviza az euróval szemben 400 alá tudott erősödni a hét első felében, ám utána visszagyengült. Ezt a hetet is 400 felett kezdi, az euró most 401 forint 50 fillérbe kerül. A múlt heti mélypont elérésekor majdnem 402 volt az euró,

egy héttel korábban pedig meg is haladta a 402-es szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

A dollárban kis erősödést látunk, ami jellemzően nem tesz jót a forint számára. 1,092 körül jár a jegyzés. A dollár szeptember 30 óta tartó erősödése a múlt héten is kitartott, ami nyomás alá helyezte a feltörekvő devizákat. Ha a dollárgyengülés a héten is kitart, akkor a forint előtt aligha nyílik tér a jelentős erősödésre.

Ebből a szempontból lesznek fontos események a héten. Csütörtökön tart kamatdöntő ülést az Európai Központi Bank, amelyen tisztába teheti a jegybank a kamatokra vonatkozó kilátásokat. Egy eurót gyengítő üzenet a forinton is üthet egyet. Figyelni kell továbbá az amerikai kiskereskedelmi adatokra, hiszen az amerikai gazdaság kilátásai jelentős hatással vannak a dollárra, ezen keresztül pedig a többi devizára. Emellett a héten tartandó Budapest Economic Forumon is elhangozhatnak olyan bejelentések, amelyek megmozgatják a magyar piacot.

A dollárral szemben a forint kissé gyengül, 367 forint 70 fillérbe kerül most a dollár, ez 0,2%-os forintgyengülést jelent a dollárral szemben.

Érdemes egy pillantást vetni a lengyel zlotyra, mivel a fizetőeszköz a múlt heti dollárerősödést nem szenvedte meg. Mind a forinttal, mind az euróval szemben erősödött a hét második felében, tehát a lengyel és a magyar piacra most másképp tekintenek a befektetők a hazai folyamatok fényében. Természetesen ha a dollárerősödés fennmarad, akkor a zlotyra helyeződő nyomás is erősödhet.

Végezetül érdemes a japán jenre is rápillantani, a múlt héten ugyanis gyengülést láttunk a dollárral szemben. A japán jent a japán és amerikai kamatvárakozások is mozgatják: az ameirkai jegybank lazít, a japán szigorít, és az épp elhangzó üzenet képes nagy mozgásokat hozni a jenben. A nemzetközi befektetők jelentős összegben finanszírozták befektetéseiket japán jenből az elmúlt években, ám a Bank of Japan kamatemeléseinek hatására ezeket a pozíciókat elkezdték lezárni, ami nyáron megmozgatta a nyugati piacokat és a forintot is. A jenben látott nagyobb kilengésekre tehát érdemes lesz figyelni.

