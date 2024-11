Éjszaka rántottak egy nagyot a forinton

A forint hirtelen ereje a dollárral szemben is érezhető kedd éjszaka, miközben az Egyesült Államokban a választópolgárok szavaznak.

A dollár-forint árfolyama jelenleg a 373,40-es szintnél jár, vagyis napon belül a forint a mélypontjáról már közel 3 egységgel jött lejjebb.

A forint mozgása nemcsak azért különös, mert érdekes időpontban történik (az éjszaka kellős közepén, amit az amerikai elnökválasztásról érkező hírek még akár indokolhatnának is), hanem azért is, mert más devizapárokban nem látható érdemi mozgás. A befektetők kockázati étvágyát jelző, és emiatt a forint szempontjából is meghatározó EUR/USD árfolyamban nincs érdemi elmozdulás és a régiós feltörekvő piaci devizáknál sem láthatunk ilyet.