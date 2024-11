410 forint környékén ragadt az euró

Portfolio 2024. november 06. 21:21

Nagyot ütöttek hajnalban a forinton a vezető devizákkal szemben amiatt, hogy már akkor megnőtt az esély Donald Trump győzelmére az amerikai elnökválasztáson (ami később ténnyé vált), és így az Európával szemben megemelkedő vámokra is. Mivel a dollár komoly erősödést mutatott, így vele szemben csaknem tíz egységgel zuhant a forint hajnalban, átmenetileg 385-nél is járt az árfolyam, aztán a napközbeni kereskedésben 380-384 körül hullámzott. Az euró reggel 412 felett is járt, aztán kétszer is erőre kapott a forint, de ezek kifulladtak 410-nél, és így késő délután megint gyengülni kezdett a forint. Összességében tehát egyelőre nem sikerült tartósan és érdemben szépítenie a forintnak a szerda reggel kialakult 23 havi mélyponthoz képest egyik vezető devizával szemben sem, ami miatt a határidős kamatpiacon elkezdtek a befektetők kis kamatemelést beárazni az MNB-től.