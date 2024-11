Nagy pofon után próbál felállni a forint, 411-nél az euró

Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson nemcsak a forintot, hanem a többi régiós devizát is gyengítette, igaz az is egyértelmű, hogy a magasabb jegybanki alapkamat (6,5%) mellett is a forint esett a legnagyobbat ma reggelig. Az euróval szemben a forint most fél százalékos esésnél jár a tegnap este 10 órási szinthez képest, a cseh korona mindössze 0,2%-ot gyengült, a lengyel zloty pedig stagnál, mert az utóbbi fél órában volt egy visszaerősödése.

A dollár durván erősödött tegnap este óta az euróval szemben (1,6%-kal), így a dollárral szemben a régiós devizák nagyobbat estek, volt olyan pillanat, amikor a forint 3%-os hanyatlásnál járt ma kora reggel. Most a forint 2,3%-os esésnél jár, a cseh korona 2%-osnál, a lengyel zloty 1,7%-osnál.

A forint szeptember végén 356-nál zárt a dollárral szemben, most 383-384 körül jár a kereskedés, tehát közel 8%-os hanyatlásról beszélhetünk. A zlotynál ez 5,5%-os esést jelent, a cseh koronánál 4,5%-osat.

A dollárral szembeni árfolyamkeresztek így néznek ki az utóbbi három hónapban:

A forint relatív alulteljesítése miatt a zloty/forint árfolyam új csúcsra ment, azaz a forint újabb történelmi mélypontra bukott a lengyel fizetőeszközzel szemben.