A szakértők elmondták, mi áll a jelentős forinterősödés mögött

Tegnap a forint óriásit erősödve 404-es szintig jött le az euróval szemben, holott kedden még 412 környékén járt. Szakértőket kérdeztünk a forinterősödés okairól.

„A legtöbb piaci és nem piaci szereplő arra számított, hogy nagyon szoros eredménye lesz az amerikai elnökválasztásnak akár több napos huzavonával, esetleges újrsazámolásokkal, vádaskodással stb. Ez elmaradt, mert az előrejelző cégek most sem tudták igazán jól felmérni a helyzetet. Mi az, amit a piac a rossz hírnél is kevésbé kedvel? A bizonytalanság. Mivel az eredmény egyértelmű, ezért a bizonytalanság, amit a piac beárazott az eredménnyel kapcsolatban azonnal kiárazódott” – magyarázza a forinterősödés okait Kolba Miklós, az ING Szenior Treasury értékesítési üzletkötője. A szakértő rávilágít:

Az egyáltalán nem szoros eredmény még egy dolgot jelenthet: az új elnök a megszerzett többség miatt inkább a hazai intézkedésekkel fogja kezdeni az elnökéségét,

és valószínűleg nem a védővámok, az Unió és Kína ellen bevezethető intézkedések lesznek a fókuszban, amivel a világ jelentős része egy kis levegőhöz juthat.” Kolba Miklós hozzáteszi: nyilván ezt nem tudhatjuk pontosan, de a piac most ezt gondolja.

Szerinte ez látszik a forint árfolyamában is.

„Maga a hír, hogy Trump lesz az elnök, az elején még feltolta a forintot 412-ig, de amint látszott a magabiztos győzelem, azonnal korrigált a forint, és a többség megléte még az indulási (408) árfolyam alá is be tudta tolni, mivel a 409-410 feletti long EURHUF pozíciók azonnal likvidálódtak. Tegnap pedig a várt Fed-kamatcsökkentés még lejjebb tudta mozdítani ez EURHUF árfolyamot, így benéztünk egy picivel 404,00 alá is. Anno 403,00/403,50 volt a felső korlát, ami többször megállította a gyengülést, most lefelé is ez lesz a szint.

Ha azt át tudja vinni a forint, akkor akár 400-ig is mehetünk a napokban, de az alá most nem várom a jegyzést

– mondta a szakértő.

"Az erősödés mögött alapvetően technikai korrekció áll, valamint a buy the rumour sell the fact (vedd meg a pletykát, add el a hírt) mozgás áll. Az amerikai elnökválasztás előtt jelentős short pozíciók épültek ki a feltörekvő piacokon, így a forintban is – ezeket zárták most a befektetők. Túladott volt a piac, és ilyenkor nem szokatlan, hogy ha egyik irányba túllendül az inga, akkor a másik irányba is viszonylag heves mozgásokat látunk" – nyilatkozta lapunknak Trippon Mariann, a CIB vezető makrogazdasági elemzője.

