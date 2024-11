Kritikus szinten a forint

Portfolio 2024. november 11. 11:41

A reggeli órákban gyengüléssel kezdte a napot a forint és már 408 fölött is járt. Eközben a dollár tovább erősödik az euróval szemben. Hétfőn mutatja be a kormány a 2025-ös költségvetést, amivel párhuzamosan a friss államháztartási beszámolót is közzéteszik, ezek pedig a piaci bizalom szempontjából is fontosak lehetnek.