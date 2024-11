Megint csapják a forintot

Az elmúlt három hétben a forint-euró árfolyam a 404-412-es közötti széles sávban mozgott, akár napon belül is látványos mozgásokat leírva. Ma ennek a sávnak a magasabbik felén indul a kereskedés, kicsivel a 410-es szint alatt.

A gyengülés oka most is az volt, hogy (néhány napnyi szünet után) a dollár ismét erősödni kezdett, erre pedig a feltörekvő devizák reflexszerűen gyengülni szoktak. Most a forintnak az sem hozott enyhülést, hogy tegnap délután már kicsit korrigált a dollár árfolyama.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy

a forint a dollárral szemben tegnap új, közel kétéves mélypontjára süllyedt

(tehát a forint/dollár árfolyam emelkedett), megcsípve a 390-es szintet. Most reggel 388,5 körül jegyzik a devizapárt.

Ma az előre látható események, jelentések közül kevés tűnik piacmozgatónak. Délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök szólalnak fel egy budapesti konferencián, délután pedig a tengerentúlon jelennek meg közepesen fontos konjunktúraadatok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images