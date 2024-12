A forint a második legjobban szenvedő deviza eddig az utolsó negyedévben

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A forint árfolyamának kilátásaival is foglalkozunk következő, Signature előfizetőinknek szóló online befektetői klubunkon. Most érdemes regisztrálni!

A forint esésétől hangosak az elmúlt hetek. Ha a főbb devizákkal szemben vizsgáljuk a hazai fizetőeszköz eddigi utolsó negyedéves teljesítményét, akkor a leértékelődése látványos:

az euróval szembeni árfolyama a szeptember 30-án látott 397-es szintről egészen a 415-ös szintig emelkedett, ami közel 4,5%-os forintesést jelent,

a dollárral szembeni árfolyama a szeptember 30-án látott 357-es szintről a 395-ös szintig ugrott, ami bő 10%-os értékvesztés a forint oldaláról.

A forint leértékelődése azonban már más feltörekvő piaci devizákhoz képest is szembetűnő. Rendszeresen beszámolunk például arról, hogy a forint lengyel zlotyval szemben is sorozatosan új történelmi mélypontjára gyengül, a PLN/HUF jegyzések a 97-es szintet közelítik (szeptember vége óta 4,6%-ot esett a forint ebben a viszonylatban, az idei év egészében pedig már 10% a leértékelődés mértéke), de a román lej ellenében is már kétéves forintmélypontról beszélhetünk, miután a RON/HUF kurzusa meghaladta hétfőn a 83-as szintet (szeptember vége óta 4,5%-ot esett a forint a lej ellenében, de év eleje óta közel 10% a mínusz), a cseh korona pedig 1,5 éves csúcsán van a forinttal szemben. A forintárfolyamról szóló legutóbbi élő hírfolyamunkban pedig arra is rámutattunk, hogy csak az idei utolsó negyedévben a forint több mint 9%-ot esett a török lírával szemben.

Mindezek alapján nem nehéz azt belátni, hogy a forint alulteljesítő devizává vált, kiváltképp az elmúlt két hónapban, és kezd leválni a régióról,