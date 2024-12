Nincs megállás: új mélypontra esett a forint

Portfolio 2024. december 03. 09:18

Ma is nagyon rosszul indul a nap a forintnak, már két éves mélyponton is járt az árfolyam, miközben az európai tőzsdék és az euró is szépen tartják magukat.

Délután amerikai munkaerőpiaci adatok adhatnak irányt a dollárnak és ezzel talán a forintnak is.