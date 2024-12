Gyengül a forint, a lengyel zlotyval szemben rekordot is döntött

Portfolio 2024. december 06. 14:10

Az euróval és a dollárral szemben is gyengült a forint pénteken. A lengyel zloty 97,17 forintnál is járt nap közben, ilyen gyenge még soha nem volt a hazai fizetőeszköz a lengyellel szemben. Késő este érkezik a Fitch hitelminősítői döntése, ahol a fennáll a leminősítés veszélye is.