Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Tartalomjegyzék

Lesz békecsúcs vagy sem? Bárhogy is, Trump bekeményített Putyin ellen (1:52)

Ázsiában az amerikai elnök (2:48)

Világszerte tiltakozik a Z generáció (3:15)

Fordulópontnál a baloldal néhai bástyája; a szomszédban a láncfűrészes elnök örülhet (3:55)

Rezsimváltás jöhet Venezuelában? (4:57)

(4:57) Légicsapások vs. nemzetközi jog (5:30)

Drogok helyett a folyékony arany a lényeg? (7:15)

Az amerikai vádak megalapozottsága (8:43)

Kábítószer-kereskedelem Latin-Amerikában (11:48)

Gyorstalpaló Nicolás Maduróról (13:42)

Puccsálló a hatalom Caracasban? (18:15)

Nem először állt bele Trump Maduróba (20:57)

Önmagának mond ellent a Fehér Ház? (25:03)

Marco Rubio különleges szerepe (28:03)

A rezsimváltás küszöbén állunk? (30:00)

Felsejlik az orosz szál (34:18)

A venezuelai ellenzék Nobel-díjas arca (36:29)

Nem lenne kockázat nélkül a rezsimváltás (41:28)

