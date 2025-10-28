  • Megjelenítés
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Miközben a világ elsősorban Ukrajnára és a Közel-Keletre figyelt az elmúlt hónapokban, az Egyesült Államok rég nem látott horderejű katonai csapatösszevonásba és támadássorozatba kezdett az amerikai kontinens déli felén. A Trump-adminisztráció Venezuela karib-tengeri partjai után immár a Csendes-óceán térségében is csapásokat hajt végre, eddig legalább 57 "narkoterroristát", azaz állítólagos drogcsempészt megölve – bár két túlélőt visszaengedtek hazájába, ahol egyikőjüket szabadon engedték. A nemzetközi jog áthágásával vádolt Donald Trump ugyanakkor nyíltan elismerte, hogy a CIA ténykedik a bő olajtartalékkal megáldott országban, és eszkalációval fenyegetett: az Egyesült Államok hamarosan akár szárazföldi akcióra is sort keríthet a Nicolás Maduro vezette Venezuelában.

De mennyire valósak a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak, amelyek miatt Maduro 50 millió dolláros vérdíjat érdemelt Washingtontól? A drogcsempészet elleni fellépés csak kifogás arra, hogy megdöntsék a baloldali elnök önkényes uralmát? Miért vetemedhet Trump hasonlóra, és hogy jön mindehhez María Corina Machado, aki elhappolta előle az idei Nobel-békedíjat? A Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb adásában Dr. Soltész Béla egyetemi docenst, az ELTE Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékének tanszékvezetőjét kérdeztük.
Tartalomjegyzék

  • Lesz békecsúcs vagy sem? Bárhogy is, Trump bekeményített Putyin ellen (1:52)
  • Ázsiában az amerikai elnök (2:48)
  • Világszerte tiltakozik a Z generáció (3:15)
  • Fordulópontnál a baloldal néhai bástyája; a szomszédban a láncfűrészes elnök örülhet (3:55)
  • Rezsimváltás jöhet Venezuelában? (4:57)
  • Légicsapások vs. nemzetközi jog (5:30)
  • Drogok helyett a folyékony arany a lényeg? (7:15)
  • Az amerikai vádak megalapozottsága (8:43)
  • Kábítószer-kereskedelem Latin-Amerikában (11:48)
  • Gyorstalpaló Nicolás Maduróról (13:42)
  • Puccsálló a hatalom Caracasban? (18:15)
  • Nem először állt bele Trump Maduróba (20:57)
  • Önmagának mond ellent a Fehér Ház? (25:03)
  • Marco Rubio különleges szerepe (28:03)
  • A rezsimváltás küszöbén állunk? (30:00)
  • Felsejlik az orosz szál (34:18)
  • A venezuelai ellenzék Nobel-díjas arca (36:29)
  • Nem lenne kockázat nélkül a rezsimváltás (41:28)

A Global Insight következő adása november 11-én érkezik.

