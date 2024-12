Éles fordulat a forintnál, megtört a gyengülő trend

A délelőtti forintesés során az euró jegyzése 411 felett is járt két hullámban is, de most 410,8 körül jár a kereskedés. A dollár kitartóan erősebb szinteken ragadt az euróval szemben 1,05 körül, így a dollár/forint kurzus 392 felett is járt, most 391,5 körül kereskednek ebben a relációban.

