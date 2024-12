Összejött a bravúr a forintnak

Portfolio 2024. december 23. 22:35

Az illikvid karácsony előtti devizapiacon óriási kilengéseket láthattunk a forintárfolyamban: míg kora délutánig jelentősen gyengült az árfolyam és 415 felett is járt már az euró, később 412,5 alá is benézett az árfolyam, és este is ezen szint alatt maradt. A dollárral szemben szintén számottevő erősödést mutatott a magyar fizetőeszköz: a nap folyamán az USD/HUF jegyzése egy ponton már 400 közelében is járt, estére viszont egészen 396,2-ig visszakorrigált a kurzus.