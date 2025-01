Óriási kereslet mellett is komoly árat fizet a magyar állam a mai eurókötvény kibocsátásokért

Nagyon erős volt a vételi érdeklődés a mai két magyar eurókötvényért a befektetők között, hiszen együttesen 10 milliárd eurónyi vételi ajánlatot nyújtottak be, de ezzel együtt is jelentős felárat fizet a magyar állam a két forrásbevonásért.

Ma 10 és 15 éves zöld eurókötvényeket dobott piacra az Államadósság Kezelő Központ és a Reuters IFR kötvénypiaci szolgáltatójának beszámolója szerint

a kezdetben megajánlott magas felárak miatt kora délután már nagyon magasra felhízott az ajánlati könyv.

Délután 2 óra előtt a 10 éves papír esetén 5,6 milliárd euró, a 15 éves papír esetén 4,4 milliárd euró fölé nőtt a benyújtott ajánlatok volumene. Ez érthető amiatt, hogy kezdetben az irányadó euró midswap hozam felett 240, illetve 270 bázispontos, tehát gáláns, felárat tervezett megadni a kibocsátó a befektetőknek, majd látva a komoly vételi érdeklődést, kora délután ezt rendre 205, illetve 235 bázispontosra szűkítette. Így tehát a kezdetben megcélzott felárat végül 35-35 bázisponttal lejjebb faragta. Ezek mellet

a 10 éves papírra benyújtott ajánlatokból 1,5 milliárd eurónyit, a 15 éves papírból 1 milliárd eurónyit fogad el az ÁKK. Ez azt jelenti, hogy az éves adósságfinanszírozási tervében szereplő 2 milliárd eurónál kicsit több forrást vont be devizában.

A jelenleg elérhető 10 éves euró midswap hozam 2,46% körül mozog a Reuters rendszerében, így ehhez a 205 bázispontot hozzáadva 4,5% körüli 10 éves euróalapú zöld célú forrásbevonási költség adódik.

A 15 éves euró midswap hozam jelenleg 2,52% körül mozog, így a 235 bázispontos felár mellett ez 4,9% körüli euróalapú forrásbevonást jelent.

Érdemes megjegyezni, hogy Szlovénia is ma tartott eurókötvény kibocsátást, és ott a 30 éves futamidejű papírra 2,1 milliárd eurónyi vételi ajánlat érkezett be. Ott a 30 éves euró midswap felett (jelenleg 2,28% körül) kezdetben 140 bázispontos felárat célzott meg a kibocsátó, majd azt 125 bázispontra levitte, végül 128 bázispontos felárral árazta be a papírt.

Így tehát

a szlovén állam a magyarnál jóval hosszabb futamidejű euróalapú forrást sokkal alacsonyabb hozamfelár mellett tudott bevonni.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy egy évvel ezelőtt, szintén január elején 12 éves futamidejű dollárkötvény kibocsátást tartott a magyar adósságkezelő, és akkor a hozamfelár 180 bázispont volt a referenciaként választott amerikai államkötvény felett.

Előtte egy évvel, tehát 2022. január elején, egyszerre három dollárkötvényt dobott piacra az ÁKK, a 10 éves papírnál akkor 280 bázispontos volt a felár, tehát a mainál jóval magasabb, igaz akkor dolláralapú volt a forrásbevonás (amit euróra swapoltak), most euróalapú.

