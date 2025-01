Vészjósló figyelmeztetés: az euró összeomlása a forintot is magával ránthatja

Az euró és a dollár közötti árfolyam-paritás elérése egyre valószínűbbé válik Donald Trump január 20-i beiktatása után. A szakértők szerint az euró gyengülése és az amerikai dollár erősödése az eltérő gazdasági kilátások és lehetséges kereskedelmi háború eredménye lehet. Mindez pedig a forintárfolyamra is nyomást helyezhet.

Az euró több mint 7%-ot gyengült a dollárhoz képest szeptember vége óta, és a múlt héten elérte a 2021 óta mért legalacsonyabb, 1,0226 dolláros szintet. A Bank of New York Mellon és a Mizuho szerint az euró-dollár paritás már ebben a hónapban megvalósulhat, különösen, ha Trump elnökké válása után új kereskedelmi tarifákat vezet be Európával szemben – írja a Bloomberg.

A hírügynökségnek nyilatkozó szakértők szerint az Európai Központi Bank (ECB) várható kamatcsökkentései, valamint az energiaellátás és politikai instabilitás problémái tovább súlyosbíthatják az euró helyzetét.

Az euró gyengülése hatással lehet a forintra is, mivel a befektetők és a piacok az euró gyengülését kockázatnövekedésként értékelhetik, ami a magyar deviza értékvesztéséhez vezethet a közös uniós devizával szemben.

Ezenkívül a dollár erősödése a régió más devizáira is nyomást gyakorolhat, ami szintén befolyásolhatja a forint árfolyamát.

Az euró történetében a dollárral szemben árfolyam-paritás ritkán fordult elő, legutóbb 2022-ben, amikor az orosz-ukrán háború energiaválságot és recessziós félelmeket váltott ki Európában. Jelenleg az európai exportorientált gazdaságok az amerikai kereskedelmi tarifák fenyegetésével küzdenek, miközben a Fed stabilan magas kamatlábakat tart, az Európai Központi Bank pedig agresszív csökkentésre készül.

A német és francia infláció gyorsulása tovább növeli az EKB-ra nehezedő nyomást, amelynek következő ülésén várhatóan 2,75%-ra csökkenti a betéti rátát.

Bár az euró enyhén visszaerősödött ezen a héten, a nagybankok, például a JPMorgan és a Wells Fargo szerint a paritás még mindig elérhető ebben a negyedévben. A Rabobank elemzője, Jane Foley szerint az EKB további kamatcsökkentéseinek mértéke és az inflációs adatok alakulása lesz meghatározó.

A BNY adatai szerint az euró a legkevésbé tartott deviza az elmúlt két évtizedben, ami tovább erősíti a bearish hangulatot. Antony Foster, a Nomura szakértője úgy látja, jelenleg nehéz optimistának lenni az euróval kapcsolatban – írja a Bloomberg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ