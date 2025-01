Gyanús forinterősödés és trendtörés után megakadt a menetelés

Az elmúlt bő egy hétben gyanúsan erősödött a forint az euróval szemben, mert amikor a külpiaci hangulat jócskán romlott (múlt pénteken), akkor stabil volt, amikor pedig javult (tegnap), akkor megakadt az erősödése, illetve kicsit visszagyengült, de ezzel együtt is összejött a trendtörés mind az euróval, mind a dollárral szemben. Ez azt jelenti, hogy több hét óta tartó forintgyengülés szakadhatott meg tegnap, ami a technikai elemzés alapján további forinterősödés felé mutatna.

Január 7. óta minden kereskedési napon forinterősödést láttunk az euróval szemben, így a jegyzések 416 körülről 410 közelébe süllyedtek tegnapra, és amint rámutattunk, ezzel

megtört a november eleje óta látható forintgyengülési trend.

A trendvonal 411,8 körül húzódik, így annak visszatesztelése után elvileg további forinterősödés jöhet a technikai elemzés alapján.

Azért írjuk, hogy csak elvileg, mert

összességében nagyon furcsa volt, ahogy a forint az elmúlt bő egy hétben viselkedett (erősödött),

hiszen a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon igencsak elromlott a hangulat múlt héten a vártnál magasabb amerikai ISM szolgáltatói piaci értékesítési árak miatt, amely hatására elkezdték kiárazni a befektetők a Fed-től idénre várt kamatvágásokat. Aztán erre rátett egy jó nagy lapáttal az erős pénteki átfogó amerikai munkaerőpiaci adat, a befektetők gyakorlatilag az egész idei évre már csak egyetlen 25 bázispontos vágást áraztak a Fed-től, a kötvényhozamok régóta nem látott csúcsokra ugrottak, a részvényindexek estek, a dollár pedig bő kétéves csúcsra ért a paritáshoz közel az euróval szemben. Ebből viszont a korábbi szokásokkal ellentétben a forint gyakorlatilag semmit sem érzett meg, ahogy fentebb is írtuk, hiszen fokozatosan erősödött az euróval szemben.

Egyedül a dollárral szemben látszott, hogy a forint is hullámzott, esett, de csak akkor, amikor a dollárban erősödési hullámok alakultak ki. Tegnap aztán a vártnál minimálisan kisebb amerikai maginflációs adatra kezdetben 1,0350-ig eséssel, majd erősödéssel reagált a dollár az euróval szemben, végül este ismét gyengült kicsit 1,0260-ról 1,0280-ig, ami nyomot hagyott az USD/HUF-on is: 397,5-ről 400-ig visszaemelkedett, és azóta is ennek közelében jár az árfolyam. Ma a heti friss munkanélküli segélykérelmi adat érkezik az Egyesült Államokból, illetve a decemberi kiskereskedelmi forgalmi adat, amelyekre érdemes figyelni, hiszen a dolláron keresztül a forintot is megmozgathatják.

