Belehúzott a forint, de még így is mélypont közelében a lengyel devizával szemben

Szerdán határozott erősödést mutatott a forint külpiaci okok és az MNB felőli üzenetek hatására, de 410,5 körül elfogyott a lendülete az euróval szemben, és közben a lengyel zloty-val szemben továbbra is történelmi mélypontja közelében jár.

Az új Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta záporoznak a bejelentések, intézkedések, amelyek egyelőre nem az Európai Uniót célozzák, így tegnap 1,0450-ig tudott erősödni az euró a dollárral szemben, és az európai részvényindexek is emelkedtek, a német DAX-index például új történelmi csúcsra ért. Közben Trump azon fenyegetése, hogy vagy tárgyalni kezd Oroszország az ukrajnai háború lezárásáról, vagy még keményebb szankciók jönnek, beleértve az orosz olajvásárlókra vonatkozó szankciókat is (amely Magyarországot is érintené), mégis elérheti az EU-t, így az euró/dollárban is bármikor jöhetnek nagyobb kilengések az aktuális fejleményekre. Ma reggel az euró/dollár 1,040 körül oldalaz.

A forint tegnap reggel még gyengüléssel kezdett 413-ig az euróval szemben, de a dollár fent jelzett napközbeni gyengülése és az MNB felőli héjább hangvételű üzenetek erősíteni kezdték a magyar fizetőeszközt, és 410,5 körülig jutott kora délutánra. Itt azonban elfogyott a lendület, azóta se tudott tovább erősödni a forint, inkább kis visszagyengülés alakult ki 411-ig és azóta is itt jár a kereskedés.

A fentiek a dollár/forint jegyzésekben azt okozták, hogy tegnap délelőtt az árfolyam átmenetileg még 393-nál is járt, de aztán estére 395 közelébe visszaemelkedett. Ma az Egyesült Államokból fél 3-kor a heti friss munkanélküli segélykérelmi adat érkezik, 4-kor a fogyasztói bizalmi index, ezekre mérsékelten megmozgathatják a dollárt, és rajta keresztül az USDHUF devizapárt is.

Érdemes megjegyezni, hogy tegnap a lengyel zloty hirtelen ötéves csúcsra ugrott az euróval szemben 4,2220 közelében, így

a forint fenti erősödése csak arra volt elég, hogy egyelőre elkerülje azt, hogy új történelmi mélypontról beszélhessünk a zloty-val szemben.

A PLN/HUF jegyzések ma reggel 97,3 körül mozognak, 98 felett beszélhetnénk új történelmi forintmélypontról.

