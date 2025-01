Így mentette meg Trump a forintot - De meddig tarthat a nagy lendület?

Az elmúlt 4 hónap nem volt könnyű időszak a forintnak, hiszen 393-ról 416 fölé gyengült a magyar fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben. Ebben az időszakban látszólag minden a forint ellen szólt, hiszen az erős dollár, az euróövezet és Kína gyengélkedése, valamint a belső hazai folyamatok (költségvetési billegés, recesszió, uniós forrásvesztés) mind a gyengébb forint irányába mutattak. Azonban Trump elnök megválasztása, majd elnökségének első napjai még itthon is megkavarták az állóvizet, hiszen olyan folyamatok indulhattak el, melyek a forint sorsát is megváltoztathatják.

Jött Trump és megmentette a forintot

Kezdjük először a külső okokkal. Trump beiktatása előtt mindenki a kereskedelmi háborútól rettegett és eközben az euróövezettel, illetve a forinttal kapcsolatos pesszimizmus is az egeket verdeste. Nem ok nélkül, hiszen az erős amerikai növekedés, a Fed kamatcsökkentési ciklusának belassulása, valamint a magas amerikai adósságfinanszírozási igény mind erősen tartották a dollárt, ez pedig minden devizára, még a forintra is negatív hatást gyakorolt.

Azonban jött Trump és egy hét leforgása alatt minden megváltozott, hiszen hozott 3 olyan intézkedést is, amely érdemben csökkentheti az inflációs kockázatokat:

Drill, baby, drill: Azaz Trump elnök maximálisan kívánja ösztönözni az olajkitermelést és ezért hajlandó szinte bármit megtenni. Ennek nem is maradt el az eredménye, hiszen az olaj ára közel 80 dollárról 75 dollár közelébe esett le, ami az infláció és így a kötvényhozam szempontjából mindenképpen kedvező hír.

Lecsavart kereskedelmi háború: Ugyan február 1-től 25%-os vámot kaphat a nyakába Mexikó és Kanada, azonban Kína esetében csak 10%-ról szól a pletyka, míg Európa még szóba sem került. Legyünk őszinték, mindenki durvábbra számított, a piac is. Természetesen Trump elnök dinamizmusát ismerve ez akár egy nap alatt változhat, azonban a mostani állás szerint a vártnál kisebb és - egyelőre - kevesebb országra kiterjedő vámháború mindenképpen kedvező jel az inflációs kilátások alakulása szempontjából.

500 milliárd dollár mesterséges intelligencia fejlesztésekre: Éppen tegnap került bejelentésre, miszerint az OpenAI, az Oracle és a Softbank közösen, a következő években 500 milliárd dollárt fog költeni a mesterséges intelligencia infrastruktúra kialakítására, ami az USA-ban 100 ezer új munkahely létrehozását is jelenti. Ez pedig várhatóan - a piac véleménye szerint - hozzájárulhat a termelékenység növekedéséhez, így az inflációs kockázatok csökkenéséhez.

