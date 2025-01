Trump olyat tett a dollárral, amire kevesen fogadtak volna

Donald Trump elnök kijelentései a kereskedelmi háborúról és a vámok emeléséről újra erősítették a dollárt, amely jelentős növekedést produkált a globális piacokon. A dollár szerepe, mint menedékvaluta, továbbra is meghatározó maradt.

A dollár tovább erősödött, miután Donald Trump elnök kijelentette, hogy támogatja a nagyobb vámok kivetését, mint amit Scott Bessent új amerikai pénzügyminiszter fontolóra vett. Trump különböző szektorokra, beleértve a félvezetőket, az acélt, az alumíniumot és a gyógyszereket tervezett korlátozásokat is említett, ami további bizonytalanságot okozott a piacokon – írja a Bloomberg.

A dollár erősödése átterjedt az ázsiai és európai piacokra, és a New York-i kereskedés kezdetén is folytatódott.

Az amerikai deviza kirobbanó formája azt mutatja, hogy a globális befektetők továbbra is menedékként tekintenek rá, és valószínűleg hasznot húz a washingtoni politikai változásokból. Kathy Jones, a Charles Schwab & Co. fő kötvénypiaci stratégája szerint a dollár továbbra is erős marad, amíg bizonyíték nem cáfolja meg ezt.

A befektetők bikapiaci pozíciókat vettek fel a dollárnál, arra számítva, hogy Trump politikája áraztatja a piacokat és magasan tartja az amerikai kamatokat. Ha a tarifák csökkentik az amerikai importot, akkor a dollár áramlása külföldre is csökkenhet, ami tovább erősítené a valutát.

Az euró és a jen is veszített értékéből a dollárral szemben, míg az ausztrál és az új-zélandi dollár, amelyek különösen érzékenyek az amerikai tarifákra, a legnagyobb veszteséget szenvedték el a G10-országok devizái között.

Trump további kijelentései arra utaltak, hogy specifikus vámokat is bevezethet Kanada és Mexikó ellen, valamint arra, hogy az emelt tarifákat politikai eszközként is használhatja. Aroop Chatterjee, a Wells Fargo stratégája szerint a piacok eddig nyugodtan viselték a tarifákat, de ahogy közelebb kerülünk a valósághoz, a dollár valószínűleg hasznot húz majd ebből.

A dollár használata is növekedett a globális valutaforgalomban, pedig tavaly a Brics már megpróbálta kikezdeni az amerikai deviza hegemón szerepét.

Kína viszont egyelőre óvatos a jüan tartalékdeviza szerepének erősítésében, még ha egyre több országgal is folytat a saját valutájában denominált ügyleteket.

