Hiába szenved Európa, ma a forint nem tud gyengülni

Jelentős drágulással indult az év a hazai benzinkutakon, miután a forint gyengülése és az olajárak emelkedése mellett még a jövedéki adóemelés is bejött a képbe. Olyan kellemetlen lett a helyzet, hogy már a kormányzati körökből is megjött a félreérthetetlen üzenet: csökkenteni kell a benzin árát. Az elmúlt napok bejelentései alapján nagyon úgy tűnik, hogy el is érkezett ez a változás, csütörtökön ugyanis nagy esést láthattunk a dízelárnál, de a benzin esetében is fordulni látszik a helyzet. Elemzésünkben megnézzük, hogy piaci oldalról nézve is indokolt-e a nagy fordulat azaz: a tovább erősödő forintnak és a nyomott olajárnak köszönhetően tényleg itt a trendforduló, vagy csak ideig-óráig lesz kedvező a helyzet?