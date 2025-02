Megindult Trump vámháborúja, és ezzel együtt elkezdődött az őrület a devizapiacokon

Az elmúlt napokban a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett vámintézkedések és kilátásba helyezett (például az Európai Unióval szembeni) büntetőlépések határozták meg a gazdasági jellegű híráramlást. Vasárnap este pedig már azt is sejteni lehet a kezdeti piaci reakciókból, hogy mire számíthatunk a hétfői kereskedésben, hatalmas idegeskedést. A dollár szárnyal, az euró szenved, a forint is gyengül. A dollár-forint árfolyam vasárnap késő este újra a 400-as szintre került, a pénteki 393 körüli záróárfolyam után.

Péntek óta felpörögtek az események az Egyesült Államok új elnöke által kivetendő vámokkal kapcsolatban. Magyar idő szerint végül vasárnap hajnalban életbe is léptek a büntetőintézkedések, Donald Trump amerikai elnök átfogó vámintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok három legnagyobb kereskedelmi partnerével, Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben.

Az új vámrendszer értelmében az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vet ki a Kanadából és Mexikóból érkező árukra, míg a kínai termékekre 10 százalékos vámot vonatkozik majd. Kivételt képez a kanadai energia, amelyre alacsonyabb, 10 százalékos vámot szabnak ki.

Péntek este az is kiderült, hogy

várhatóan az Európai Unió sem ússza meg az amerikai elnök büntetőintézkedéseit.

Ezt követően be is indultak az üzengetések az elmúlt 2 napban, gyakorlatilag az egész hétvége erről szólt. Ezek után nem meglepő, hogy már a vasárnap este kibontakozó piaci folyamatokat is az elindított vámháború határozza meg.

A részvénypiacokon egyelőre még nincs kereskedés, de a devizapiacokon már láthatóan éles elmozdulások.

A dollár 1,3%-os felértékelődésben van az euróval szemben, az EUR/USD jegyzések az 1,023-as szintnél járnak már. A dollár ezzel új lokális csúcsára ért az európai fizetőeszköz ellenében, 2022 novembere óta nem volt ennyire erős.

Így néz ki az euró-dollár árfolyamának hosszú távú grafikonja:

A dollár ereje érezhető a forint ellenében is már a vasárnap esti órákban, a pénteken látható 393 körüli zárószint után már a 400-as szint körül jegyzik az USD/HUF árfolyamot.

A forint ennek nyomán kéthetes mélypontjára került az amerikai zöldhasúval szemben.

A forint euróval szembeni árfolyama a 408-as szint fölé emelkedett a hétvégi fejlemények hatására.

