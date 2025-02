Ekkora vámháború meg sem kottyan a forintnak

Tíz nap alatt a 387-es és a 400-as szintet is bejárta a dollár-forint árfolyam, köszönhetően a vámháború híreinek. Az amerikai kereskedelempolitika körüli bizonytalanságok alaposan próbára teszik a devizapiaci szereplők idegeit, hiszen kemény üzenetek, nyugtató szavak, erős vámdöntések, halasztások éles cikkcakkjait kellene lekövetni az árfolyamoknak. Természetesen Donald Trump meredek tárgyalási technikájának hatásait a mexikói peso és a kanadai dollár árfolyamában lehet leginkább megfigyelni, de mivel az európai vámok lehetősége is folyamatosan napirenden van, az euró-dollár mozgásokon keresztül a forint is hullámvasútra került.

Az euróval szemben jóval nyugodtabban viselkedik a forint, a valutárfolyam a 408-409,5 közötti sávban mozgott, ami egyáltalán nem mondható durva ingadozásnak.

Az euró-dollár árfolyam a hétfői leszakadásban 1,02-ig esett, azóta leginkább korrekciós szakaszban van, de erős kilengésekkel.

