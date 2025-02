Már erősebb a forint, mint a vámháború elindítása előtt!

Donald Trump az elmúlt hétvégén jelentette be, hogy büntetővámokat vezet be a kanadai, a mexikói és a kínai árukra. A vámháború elindítása alaposan megmozgatta a világ tőkepiacait, és a devizapiacokon is nagy hullámokat vetett. A forint a bejelentések előtt, múlt hét pénteken az euróval szemben a 408-as, a dollárral szemben a 393,3-as szinten zárt, most pedig már mindkét devizával szemben erősebb, mint akkor.

Egy euróért jelenleg 407 forintot,

egy dollárért pedig 392,3 forintot kell adni.