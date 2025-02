Megállt a forint korrekciója

A hét elején elfogyott a tér a forint előtt. A Trump-Zelenszkij konfliktus, és az éleződő feszültségek miatt pedig a piacok elkezdték kiárazni a gyors és tartós ukrajnai béke lehetőségét, ennek hatásai pedig azonnal érezhetővé váltak a forintárfolyamon is, úgy tűnik véget ért a magyar fizetőeszköz év eleje óta tartó nagy menetelése. A forintot ráadásul most a régiós devizákhoz képest is jobban bántják.