Ütöttek egyet forinton, 404 felett is járt az árfolyam

A forint piacán összességében él még az erősödő trend, azonban ezen a héten a 200 napos mozgóátlag közelében megtorpanást láttunk, miután az orosz-ukrán béketárgyalásokról sem éppen olyan hírek jöttek, mint amilyenre a piac számított.

A mai nap elsősorban az európai beszerzésimenedszer-indexek lehetnek érdekesek,

ahol kiderülhet, hogy vajon az amerikai feldolgozóipar után az európaiban is látunk-e fellendülést. Ez a forintnak is nagyon fontos információ, mivel egy erősödő európai növekedés a magyar gazdaságnak és így a forintnak is fontos támaszt jelenthetne.

Az euró tovább erősödik a dollárral szemben, ami mögött a trendek már ismertek. Trump elnök kereskedelmi háborúja mégsem annyira durva, mint ahogy azt a piac spekulálta, ráadásul

az amerikai pénzügyminiszter is inkább rövid lejárató állampapírokkal finanszírozná az adósságot,

ami a kötvényhozamok csökkenése és a dollár gyengülése felé mutat. Eközben egy globális feldolgozóipari fellendülésből leginkább az euróövezet és Kína profitálna, ami szintén elfordíthatja a befektetőket a dollár felöl.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a forint is szépen erősödik a dollárral szemben.

A következő napok legfontosabb kérdése, hogy vajon tud-e folytatódni a forint erősödése.

Ebben kulcsszerepe lesz annak, hogy milyen hírek jönnek a béketárgyalásokról, de annak is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök milyen bejelentéseket tesz holnap.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images