Öthavi csúcsa közelében kezd a forint

Az elmúlt hetekben a geopolitikai feszültségek és Donald Trump gazdaságpolitikája mozgatta a devizapiacokat. Az amerikai elnök bejelentette, hogy április 2-tól viszonossági vámrendszert vezet be, és az Egyesült Államok visszaszerezné az ellenőrzést a Panama-csatorna felett, valamint Grönland megszerzését sem engedi el. A dollár gyengülése miatt az euró erősödött, áttörve az 1,0500-as szintet, miközben a forint is öthónapos csúcsra kapaszkodott az euróval szemben. A régióban általános trendként erősödött a lengyel zloty is, az EUR/PLN árfolyam 4,16 körüli szintre csökkent. Az USD/HUF árfolyam 375 körül mozog, ami november óta nem látott szint. Szerdán az amerikai munkaerőpiaci adatok, az ISM-index és az EKB kamatdöntése további mozgásokat hozhat a piacokon.