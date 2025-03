Már 400 forint fölött is járt az euró

Kína gazdaságát továbbra is tartós deflációs nyomás sújtja, amit a legújabb fogyasztói árindex adatok is alátámasztanak. A termelői árindex is esett: februárban éves szinten 2,2%-kal csökkent, ami a 2022 októbere óta tartó, 29 hónapja folyamatosan tartó deflációs hatást jelez.