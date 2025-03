Megütötték a forintot: közel a 402 forintos euró

A devizapiaci szerelőket ugyanazok a tényezők aggasztják, ami a többi pénz- és tőkepiacon is bizonytalanságot okoz. A részvénypiaci eladási hullám hétfőn tovább gyorsult: az S&P 500 index 2,7%-kal esett, ami az év legnagyobb napi vesztesége, míg a Nasdaq Composite 4%-os zuhanása 2022 szeptembere óta a legnagyobb egynapi csökkenés volt. Az S&P 500 már 8,6%-kal áll a február 19-i történelmi csúcsa alatt. A befektetőket aggasztják az új amerikai kormányzat által hozott gazdaságpolitikai intézkedések, a vámháború és az emiatt kialakult bizonytalan környezet.

Már a múlt héten jeleztük, hogy

nagyon zavaros vizeken hajóznak a devizapiacok, a gazdaságra kiható folyamatok tömege okoz bizonytalanságot nap mint nap.

Az orosz-ukrán háború jövője, az ebből kibontakozó USA-EU feszültség, a vámháború, az uniós országok feltámadt költekezési kedve, az amerikai gazdaság recessziós jelei, a Fed és az EKB között elkönyvelt kamatdivergencia bizonytalanabbá válása egyaránt borzolhatják a befektetők idegeit. Látszólag ,ár régóta minden adott volt a kockázatkerülő befektetői üzemmód aktiválására, ám ez mégsem következett be teljesen. A régiós devizákat szépen vették (a zloty mellett a forint is erősödött), és még az amerikai tőzsdék nyögdécselését is részben rá lehetett fogni arra, hogy Európa a gazdaságélénkítő lépéseivel rotációt indított el a részvénypiacon.

A devizaárfolyamokon egyelőre még kevesebb nyoma van a befektetők fedezékbe vonulásának. A forint-euró váltások 398-ról ugyan 400-ig kúsztak fel, de két hónappal ezelőtt ezzel alighanem sokan kiegyeztek volna. Az euró-dollár árfolyamban a múlt héten óriási korrekciót láttunk, az európai fizetőeszköz jelentős visszaerősödésével, és a mostani ijedtség is csak megállította ezt a folyamatot, de nem fordította vissza.

Ma a forint árfolyamát (a kiszámíthatatlan geopolitika fejleményen kívül) elsősorban a februári inflációs adat megjelenése mozgathatja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images