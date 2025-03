Gyengül a forint, már 400 felett az árfolyam

Az európai védelmi együttműködésre szánt óriási, több százmilliárd eurós uniós, illetve német költekezési bejelentések masszív euróerősödést váltottak ki március elejétől a dollárral szemben, de

mintha az elmúlt két napban ez a lendület elakadt volna az 1,09-es tartományban, a 200 hetes mozgóátlag és egy ellenállás közelében, azaz újra erősödött valamelyest a dollár.

Erre pedig a forint erejének tartóssága miatt is figyelni kell. Az, hogy az oroszok hogyan reagálnak az amerikai-ukrán tűzszüneti javaslatra, kulcskérdés lehet a devizaárfolyamok szempontjából is, illetve délután az amerikai termelői inflációs, heti segélykérelmi, illetve michigani fogyasztói bizalmi index adatok is rángathatják azokat.

A forint tegnap jelentős erősödést produkált az euróval szemben 402-ről 399-ig, nagyobbat, mint a zloty és a korona, és mindezt úgy, hogy ahogy fent említettük: a dollár már erősödni tudott az euróval szemben. Ezért nagy kérdés, hogy a forint tartósan a 400 alatti tartományban tud-e maradni az euróval szemben. Ma reggel azt látjuk, hogy 399,5 körül jár a kereskedés. Ha tovább erősödne a forint, akkor a 397,7-es támasz szintre kell figyelni, ami a forint öthavi csúcsát jelentette néhány napja, ha újra esne, akkor a 402,10-es ellenállást.

A dollár/forint devizaárfolyam tegnap öthavi mélypontra süllyedt 365,4-nél az amerikai inflációs adat nyomán, tehát egy pillanat erejéig öt hónapja a legolcsóbb lehetett a valutaváltás, de gyorsan visszaemelkedett, ma reggel 367,5 körül jár a kereskedés.

