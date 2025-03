Mit csinálnak a forinttal, miközben püfölik a tőzsdéket?

Portfolio 2025. március 13. 19:17

A forint szerdán jelentős erősödést mutatott az euróval szemben, így újra a 400 alatti tartományba bukott az árfolyam. Azonban a dollár kezd magára találni és erősödni kezdett az euróval szemben. Ezt érzi már a forint is. Újra 400 felett az árfolyam az euróval szemben és 369 felett is járt az árfolyam a dollárral szemben. Délután azonban ismét hirtelen fordulat a devizapiacokon és gyengülni kezdett a dollár, amiből a forint is tud profitálni.