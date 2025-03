Ez aztán szokatlan, péntek este ment tovább a forint

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar gazdaság gerincét képező kkv-szektor versenyképességét erősítse. A 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében megvalósuló Demján Sándor Program 1.400 milliárd forintnyi forrással segíti a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. Magyarország Kormánya az adócsökkentés kormánya, amely a két- és háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessé tételével Európa legnagyobb adócsökkentési programját hirdette meg. A kormány a családok mellett a hazai kkv-k adóterheit is érdemben csökkenti, ezt tükrözi az alanyi áfa-mentesség felső határának 18 millió forintra emelése, illetve a kisvállalati adó (kiva) igénybevételét meghatározó értékhatárok megduplázása is. A kivát választó vállalkozások száma 2025 januárjára megközelítette a 100 ezret; az érintett vállalkozások közel félmillió főt foglalkoztatnak. Az adónem jelenleg 50 foglalkoztatott, illetve 3 milliárd forint árbevétel és mérlegfőösszeg alatt választható, de a közeljövőben ezek az értékhatárok a duplájukra nőhetnek. Ennek révén további 3-5 ezer nagyobb méretű középvállalkozás számára nyílik meg a kiva választásának lehetősége, amelyek együttesen mintegy 150 ezer főt foglalkoztatnak. Az alábbiakban az elmúlt évek kivával kapcsolatos trendjeinek és a kiva koncepciójának rövid bemutatása mellett valamivel részletesebben kitérünk arra is, hogy hogyan segíti az adónem a dinamikusan fejlődő vállalkozások növekedését és méretugrását. A várható adóterhek összehasonlítását az NGM kiva-kalkulátora is segíti.